Москва, , 12:23 — REGNUM Минфин считает, что регионы должны помогать людям в нынешней кризисной ситуации по примеру Москвы, где на фоне коронавируса пожилым людям обещают 4 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«Мы правда думаем, что людей поддерживать нужно в объеме, который необходим людям, и в объемах, которыми обладают субъекты РФ. О решениях вам доложим», — сказал замглавы Минфина Андрей Иванов в ходе заседания комитета Совфеда по экономполитике.

Он отметил, что «у каждого региона разные, индивидуальные ситуации в зависимости от состояния людей и от сбалансированности бюджета».