Москва, , 12:18 — REGNUM На сегодняшний день, несмотря на пандемию нового типа коронавируса, обстановка на продовольственном рынке России в целом остаётся стабильной. Об этом сегодня, 24 марта, в ходе заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Читайте также: В правительстве заявили об отсутствии дефицита продовольствия в России

Глава ведомства подчеркнул, что на складах и в распределительных центрах дефицита продукции не наблюдается. При этом, по словам Патрушева, повышенный спрос, который ранее наблюдался в ряде регионов страны на товары длительного хранения, таких как крупы, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, соль и сахар, с начала текущей недели пошёл на спад.

Кроме того, отметил глава Минсельхоза, на сегодня не наблюдается и резких скачков цен на продукты питания.

«Минсельхоз совместно с Минпромторгом продолжает работу по оптимизации логистики с учётом возросшей потребности в продовольственных товарах», — заявил Дмитрий Патрушев.

Также по теме: Минсельхоз РФ подключает дополнительных поставщиков продуктов

Министр отметил, что Минсельхоз России находится в постоянном контакте с регионами и готов оказывать им необходимое содействие.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе в Ассоциации компаний розничной торговли заявляли, что опустевшие полки в продовольственных магазинах связаны с трудностями с логистикой из-за возросшего спроса в условиях распространения коронавируса. Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявляла, что запасы продуктов питания и производственные мощности в России достаточны для удовлетворения повышенного спроса.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве РФ оценили ситуацию с поставками продуктов