Москва, , 12:06 — REGNUM В 2020 году есть очень серьёзные шансы на повторение ситуации 2009 года, когда из-за глобального финансового кризиса, начавшегося в конце 2008 года, мировой ВВП упал за год на 2,1%, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова, комментируя слова главы МВФ.

«Однако в 2010 году мировая экономика быстро восстановилась, и совокупный мировой ВВП вырос на 4,1%. В МВФ ожидают, что и спад текущего года, хотя может оказаться более глубоким, чем в 2009 году, продолжится не очень долго, и в 2021 году мировую экономику ждёт восстановление.

Для негативного прогноза по росту мировой экономики на 2020 год у МВФ есть серьёзные основания. Пандемия вируса COVID-19 с февраля наносит отдельным странам и, в конечном счёте, мировой экономике значительный ущерб. В Китае за февраль промышленное производство упало на 13,5% в годовом исчислении, а розничные продажи сократились год-к-году на 20%, а причиной стала остановка производства и жёсткий режим карантина в ряде крупных городов. В США прогнозируется падение ВВП во втором квартале по сравнению с первым кварталом на 30%.

Немецкий Бундесбанк ожидает рецессии в экономике Германии, которая может оказать серьёзное негативное влияние на экономику еврозоны. Пандемия коронавируса усиливает темпы экономического спада в Японии. Таким образом, если локомотивы мировой экономики покажут в этом году спад ВВП, неудивительно, что негативная ситуация 11-летней давности не только повторится, но и ухудшится, и по итогам 2020 года можно будет увидеть спад мирового ВВП, возможно, более значительный, чем на 2,1%.

А как это повлияет на Россию? Всё будет зависеть от двух достаточно очевидных факторов: проникновения в Россию коронавируса и динамики цен на нефть. Это кажется парадоксальным, но, по оценкам Минэкономразвития, в феврале 2020 года российский рынок розничной торговли, включая электронную коммерцию, показал темпы роста в 4,7% в годовом выражении по сравнению с ростом только на 2,7% год-к-году в январе.

А темпы роста российского ВВП в феврале в годовом исчислении ускорились с 1,7% до 2,9%. Прогнозы по динамике ВВП России в 2020 году, сделанные в разных глобальных финансовых институтах, пока неоднозначны: от спада на 1% до роста на 0,7−0,8%.

Февральская статистика не учитывает распространение коронавируса в России в марте и его последствий в виде закрытия ряда предприятий сферы услуг, а также глобальное падение цен на нефть с 9 марта.

Однако если экономика России покажет по итогам 2020 года даже слабый рост, а мировая экономика выйдет в минус, сбудется казавшаяся ещё вчера малореальной мечта российских властей о выведении экономики страны на темпы роста выше мировых.

Такой сценарий, в принципе, возможен, так как Россия на данный момент страдает от вируса COVID-19 меньше, чем локомотивы мирового экономического роста. Но точные прогнозы пока не может делать никто, в том числе и МВФ, который свои предсказания обновляет, как правило, несколько раз в год», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МВФ Кристалина Георгиева, заявила, что рецессия мировой экономики будет наблюдаться в 2020 году.

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