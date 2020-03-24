Рига, , 11:53 — REGNUM Компания Латвийские железные дороги (Latvijas dzelzceļš) обратилась к правительству Латвии с просьбой о выделении дотации в 40 млн евро на поддержание деятельности предприятия, которое с момента объявления независимости было одним из традиционных доноров бюджета страны. Об этом, как пишет портал LSM, сообщил председатель правления компании Марис Клейнберг.

Он отметил, что компания уже приняла решение об отказе от инвестиционного проекта по электрификации, стоимость которого составляла 414 млн евро. По его словам, отказаться от реализации проекта руководство компании заставило драматическое снижение транзита грузов из России в 2019 г. (на 15,8%).

Клейнберг добавил, что рентабельность проекта была рассчитана исходя из транзита 45,055 млн тонн грузов, однако сегодня компания не может обеспечить эти объемы.

По его словам, чтобы полностью не потерять финансирование фонда Кохезии ЕС компания попробует сосредоточиться на реализации других проектов по развитию инфраструктуры меньшей ёмкости, о чём Latvijas dzelzceļš уже начала консультации с министерством сообщений.