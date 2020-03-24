Москва, , 12:00 — REGNUM Рекомендация Центрального банка России ограничить выдачу наличных в банкоматах является попыткой жестче контролировать денежную массу в период кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.

«Центральной банк стремится жёстче контролировать денежную массу в экономике из-за обвала стоимости нефти и курса рубля», — сказал экономист.

По его словам, подобные действия типичны для Центробанка РФ. Причем борьба с коронавирусом является лишь предлогом зажимать денежную массу и средством для отвлечения внимания от мирового экономического кризиса, полагает эксперт.

«В целом они будут зажимать денежную массу. Центробанк и Министерство финансов будут задерживать платежи, чтобы не создавать дополнительного давления на рубль. Они постараются часть денежной массы убрать из обращения, пока ситуация на рынке нефти хоть немного не улучшится. Это стандартное поведение Центробанка и Министерства финансов. Коронавирус — это повод не говорить об обострении мирового экономического кризиса и крахе антикризисных действий», — сказал Колташов.

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