Сеул, , 11:54 — REGNUM Предполагается, что в 2020 году в Южной Корее сократят площадь обрабатываемых земель. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Института экономики сельского хозяйства (KREI).

Согласно опубликованным данным, в текущем году посевная площадь риса может быть сокращена до 727 тыс. гектаров, что на 0,4% меньше, чем годом ранее.

По состоянию на 15 марта средняя стоимость 80 кг риса составила 189 544 вон (~$152), что на 0,2% ниже чем в октябре-декабре прошлого года.

Специалисты предполагают, что в будущем цены на рис продолжат падать.

В период с января по февраль 2020 года на рынке Южной Кореи было продано 2 592 тонны риса, импортированного из США, что на 48% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012−2018 гг.

Средняя стоимость одного кг американского риса составила 1823 вон (~$1,5), что составляет 76,7% от стоимости риса, выращенного на территории Южной Кореи.