Москва, , 11:34 — REGNUM Сегодня, 24 марта, президент России Владимир Путин поздравил руководство Российско-германской внешнеторговой палаты 25-летием со дня основания, сообщается на сайте Кремля.

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Президент отметил, весомую роль авторитетной неправительственной структуры в развитии российско-германского торгово-экономического сотрудничества.

«В условиях серьезных трудностей, возникших в настоящее время в мировой экономике, ответственная деятельность палаты становится более значимой и востребованной», — подчеркнул Путин и пожелал коллективу всего самого наилучшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов, Россия и Германия были и остаются идеальными партнёрами.

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