Махачкала, , 12:09 — REGNUM Серийное производство ветроэнергетических установок планируют запустить в Дагестане. Проект будет реализован на базе электромеханического завода в городе Южно-Сухокумске, сообщили ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе министерства промышленности и энергетики республики.

«Реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать организации первого полномасштабного производства энерговетровых установок мощностью до 107,5 кВт в России без применения импортных деталей и комплектующих», — отметили в ведомстве.

Общая стоимость проекта составляет 70 млн рублей. Половину этой суммы обеспечат за счет средств фонда развития промышленности Дагестана. Ожидается, что объем налоговых поступлений в ходе реализации проекта в бюджеты различных уровней составит более 200 млн рублей.