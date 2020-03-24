Барнаул, , 11:27 — REGNUM Повышение ставок по ипотеке и вкладам в некоторых российских банках прокомментировал директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин. На своей странице в Facebook он, в частности, сообщил, что не стал бы переоценивать значимость этого события, ведь речь идёт о двух коммерческих банках, и причина, скорее всего, кроется именно в этих конкретных кредитных организациях:

«Ставки подняли два небольших коммерческих банка без государственного участия. И причина этого, скорее всего, кроется в этих конкретных банках. В государственных условия остались прежними, и предпосылок для роста ипотечных ставок сейчас просто нет», — отмечает специалист по недвижимости.

Дмитрий Дворядкин напомнил также недавние заявления российских властей о необходимости и дальше облегчать условия по ипотеке. Именно поэтому он считает, что для паники нет оснований.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что рад российских банков (Росбанк, Райффайзенбанк) начали повышать ставки по ипотеке и вкладам, выяснилось из опроса, проведенного РИА Новости. Изменения по ипотечным ставкам планировал и «Зенит».

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