Москва, , 11:01 — REGNUM Мировая экономика находится в ситуации обвала и впереди депрессия, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 23 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Депрессия будет проходить в условиях пониженных сырьевых сцен. Вообще кризис, который мы сейчас переживаем, это продолжение кризиса 2008 года. Его третья по счёту волна. Это будет нормальная депрессия, после которой начнется оживление и выход на достаточно устойчивый экономический подъём во всём мире. Особенно в России, — сказал Колташов. — Но вторую волну кризиса Запад не переживал. В 2014 году у них всё было замечательно. Когда у нас был обвал, они принимали панические капиталы, улыбались и говорили: «Смотрите, наш фондовый рынок растёт. Всё прекрасно». То есть был поток оптимизма. Теперь они получат вдвойне. У нас началась некоторая адаптация, а западные экономики оставались в целом прежними».

При этом экономист отметил, что президенту Америки Дональду Трампу не удалось развернуть США к масштабному импортозамещению и возрождению производства. Ему, по мнению Колташова, не хватило рычагов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что эпидемия нового коронавируса в США может погрузить страну в новую Великую депрессию и обрушить рейтинги президента страны Дональда Трампа.