Тбилиси, , 10:57 — REGNUM Предварительный прогноз, какие потери экономки Грузии стоит ожидать в марте из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса, озвучил журналистам директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского государственного университета Вахтанг Чарая. Об этом 24 марта сообщает агентство Report.

«В марте 2020 года валовой выпуск Грузии уменьшится ориентировочно на 1,3 — 1,5 млрд (примерно от $400 до 460$ млн) лари, что составляет примерно четверть от всего валового выпуска», — заявил Чарая.

Он также отметил, что более половины потерь придется на туристический сектор экономики. При этом эксперт ожидает, что в сферах здравоохранения и розничной торговли стоит ожидать некоторый прирост валового выпуска. Кроме того, Чарая считает, что в апреле удар по экономике будет еще сильней, и Грузия не дополучит в будущем месяце порядка 3 (около $900) млрд лари.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии с 21 марта на месяц введено чрезвычайное положение. На этот период закрыты магазины непродовольственных товаров, кафе и рестораны, запрещены международные и междугородние перевозки. Кроме того, из-за закрытия границ для иностранцев прекратился турпоток в страну.

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