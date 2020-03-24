Сеул, , 10:56 — REGNUM Предполагается, что в 2020 году налоговый доход Южной Кореи сократится на 51,9 трлн вон (~$41,56 млрд). Об этом сообщает KBS со ссылкой на премьер-министра страны Чон Се Гюн.

Общий налоговый доход составит 291,2 трлн вон (~$233,2 млрд), а темпы сокращения налоговых поступлений — 15,1%.

Отмечается, что это самое большое снижение после мирового финансового кризиса 2008−2009 гг.

Известно, что налоговые сборы в текущем году сократятся из-за налоговых кредитов, которые выданы на поддержку рабочих, предприятий в сфере сельского хозяйства и рыболовства, средних и малых предприятий и так далее.

Напомним, что 2019 году предварительный налоговый доход Южной Кореи составил 293,5 трлн вон (~$235 млрд), что на 100 млрд вон (~$80 млн) меньше, чем годом ранее. Тепы сокращений налоговых поступлений составили 14,6%.

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