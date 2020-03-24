Вашингтон, , 11:01 — REGNUM Рыночная капитализация компании Apple составила менее $1 трлн по данным 23 марта. Такая отметка зафиксирована впервые с октября 2019 года, пишет газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что акции компании подешевели на 2,12%, цена одной акции составила $224,37. Это означает, что рыночная стоимость компании уменьшилась примерно до $982 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года стоимость компании Apple выросла до пикового значения — почти $1,4 трлн. Введённые в США против коронавируса меры привели к тому, что акции компании подешевели на 31%.

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