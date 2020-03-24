Москва, , 10:47 — REGNUM В настоящий момент состояние американской экономики зависит от того, сколько долларов вольёт в неё Федеральная резервная система США. Об этом 23 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Василий Колташов.

«Есть миф, что Россия будто бы специально вышла из сделки с Саудовской Аравией для того, чтобы обрушить американский сланец. Какой там сланец? Там рушится вся финансовая система у нас на глазах, — пояснил Колташов. — Фондовый рынок валится со стремительной скоростью. Получается, что Россия стремилась вызвать обвал мировой финансовой системы? Но зачем тогда представители России участвовали во всех этих заседаниях после 2008 года — Большой двадцатки, встречи министров финансов, Центральных банков? Американский фондовый рынок примерно в два раза выше уровня, чем в 2007 году накануне обвала. И если сравнивать с нижней точкой падения по индексу S&P 500, то мы увидим, что этому рынку лететь ещё вниз».

В конечном счёте, как подчеркнул экономист, всё будет зависеть от того, сколько долларов вольёт Федеральная резервная система США в экономику Америки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, агрессивные меры стимулирования центробанков и правительств оказались недостаточными, чтобы снизить беспокойства относительно будущей рецессии мировой экономики и экономики США из-за коронавируса.