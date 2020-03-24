Москва, , 10:38 — REGNUM Даже если бы Россия и Саудовская Аравия смогли договориться и заключить соглашение о снижении объемов добычи, то цены на нефть все равно пошли бы вниз. Об этом 23 марта в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Василий Колташов.

«Есть мнение, что если бы Россия и Саудовская Аравия договорились, то рынок бы не упал, — сказал экономист. — Мол, если бы страны ОПЕК+ нашли общий язык, то они остановили бы падение цен. Нет, не остановили бы. Обвал должен был случиться. Обвал мировых цен на нефть должен был произойти. И этого обвала спекулянты ждали полтора-два года. Несогласие между Саудовской Аравией и РФ было просто небольшим толчком и ускорителем процесса. Рынок упал бы все равно. Но если бы добычу сокращали, то процесс бы растянулся на месяц-полтора».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Саудовской Аравии предсказали «невероятный кризис» при условии, что низкий уровень цен на нефть сохранится несколько лет.