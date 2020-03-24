Сеул, , 10:25 — REGNUM Власти Вьетнама, запретившие иностранцам въезд в страну из-за коронавируса нового типа, сделали исключение для въезда на территорию страны представителем южнокорейских предприятий. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, около 250 представителей LG Electronics, LG Display и LG Innotek прибудут во Вьетнам 30 марта специальным рейсом, согласованным правительством.

Известно, что по прибытию все представители южнокорейских компаний будут помещены в двухнедельный карантин.

Кроме того, разрешение на въезд получили и 28 представителей компании Samsung Display. Они прибудут во Вьетнам 28 марта.

Напомним, что с 29 февраля власти Вьетнама временно приостановили безвизовый въезд для граждан Южной Кореи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индии, запретившие въезд в страну, сделали исключение для десяти южнокорейцев, среди которых были представители Samsung C&T и KIA Motors.

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