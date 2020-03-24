Амстердам, , 08:51 — REGNUM Центральное статистическое бюро Нидерландов 23 марта сообщило, что выручка голландских супермаркетов за вторую неделю марта на 35% превысила соответствующий показатель за тот же период в 2019 г.

12 марта премьер-министр Марк Рютте объявил о мерах по борьбе с распространением коронавируса. В Центральном статистическом бюро отметили, что выступление Рютте сразу же сказалось на поведении покупателей. Выручка в последующие дни превысила выручку предрождественской недели, традиционно считающейся самым интенсивным периодом для розничной торговли.

В марте подскочила продажа таких продуктов, как мука, консервы, мороженные овощи и паста. Продажа риса выросла в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2019 г. Продажа туалетной бумаги удвоилась, а продажа мыла для рук выросла в пять раз.