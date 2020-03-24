Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Следственная служба министерства финансов Грузии закрыла предприятие в Тбилиси, на котором работали 600 человек. Об этом 23 марта сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По данным журналистов, в ведомство поступил сигнал, что на предприятии нарушаются требования, которые были введены распоряжением президента Грузии о введении в стране чрезвычайного положения.

Отмечается, что у ряда сотрудников была повышенная температура. Название закрытой компании и сферы ее деятельности не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, в Грузии введено чрезвычайное положение с 21 марта по 21 апреля в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Государственная граница закрыта для въезда в страну иностранцев, отменено международное сообщение, закрываются кафе, рестораны и магазины непродовольственных товаров.

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