Рига, , 08:21 — REGNUM Аэропорт «Рига» из-за чрезвычайной ситуации в Латвии сократит инвестиционные проекты, а также снизит расходы на рабочую силу. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщила пресс-секретарь аэропорта Риги Лаура Карните.

По ее словам, в чрезвычайных мерах, одобренных менеджментом, говорится о сокращении выплат сотрудникам на 40%, урезать хозяйственные расходы предприятия планируется на 60%, программу инвестиций — на 85%, или больше.

Напомним, в настоящее время в аэропорту Рига трудятся 1200 человек. За время кризиса доходы воздушной гавани упали на 98%.

Восстановление авиационной отрасли, по мнению экспертов, будет происходить постепенно. В прошлом году аэропорт Рига обслужил 7,798 млн пассажиров, что на 10,5% больше, чем в 2018 г.