Москва, , 08:19 — REGNUM Банки в России отреагировали на недавний обвал курса рубля и снижение стоимости нефти повышением ставок по ипотечным кредитам и вкладам. Так, «Тинькофф банк» с 23 марта повысил ставки по вкладам в рублях и долларах и по накопительным счетам. При этом условия кредитования остались без изменений.

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Банк «Открытие» увеличил ставки по ипотеке на 1,5 процентного пункта. Ставки по беззалоговым кредитам финансовая организация оставила на прежнем уровне, пишет РИА Новости. Ставки на вклады в рублях выросли в «Совкомбанке» с 19 марта.

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При этом целый ряд кредитных организаций заняли выжидательную позицию и пока никаких изменений по банковским продуктам не проводили. Так, например, сразу после решения Центробанка ВТБ решил не менять условия по кредитным продуктам, включая ипотеку. В «Почта банке» тоже пока не планируют существенно пересматривать ставки по вкладам и кредитам.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования ипотечного рынка аналитического агентства Frank RG, с 6 марта средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли. Так, по состоянию на 5 марта 2020 года среднее минимальное значение ставки по ипотеке составляло 9,41%. К 12 марта показатель упал на 0,02 процентного пункта, а к 19 марта вырос на 0,14 п. п. и составил 9,53%.

Напомним, 20 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.

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