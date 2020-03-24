Якутск, , 07:01 — REGNUM Жители Якутии увеличили банковские вклады на 8% к началу 2020 года.

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Несмотря на снижение в течение 2019 года депозитных ставок, объём вкладов в банках увеличился на 8% и составил 121 млрд рублей.

В Якутии в 2019 году банки выдали кредитов на 118 млрд рублей. В 2018 году — на 116 млрд. Четверть выданных кредитов — ипотечные, пишет сообщает ЯСИА.

Совокупная задолженность физических лиц по выданным займам в республике выросла на 14,6% и на 1 января 2020 года составила 196 млрд рублей. Доля просроченных платежей снизилась с 3,8% до 3,6%. Для ипотечных кредитов этот показатель второй год подряд остаётся на уровне 0,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые банки повышают ставки по вкладам в рублях, однако среднее максимальное значение совпадает — 4,99%. Часть кредитных организаций повысили ставку исключительно для вкладов на определенных условиях.

Валютные вклады ограничили и снизили ставки.