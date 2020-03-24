Омск, , 06:22 — REGNUM В минувшие выходные — 21 и 22 марта — в Омской области существенно снизились продажи гречневой крупы, пшена, риса и соли. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве, ссылаясь на информацию минэкономики региона.

По сравнению с 17−20 марта в выходные зафиксировано снижение объёмов продаж гречневой крупы на 31%. Пшено покупали на 22% меньше, соли — на 36%, риса — на 25%.

Специалисты минэкономики объяснили это отсутствием стимулирующих факторов для повышенного спроса, а также завершением акционных предложений по сниженной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, ажиотажный спрос на ряд продуктов питания в регионах России возник в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Люди сметали с полок магазинов крупы, консервы, соль, сахар, долгохранящиеся продукты питания и так далее.

В омском минэкономики заверили, что в регионе создан достаточный запас продуктов питания, в том числе круп. Резкого роста розничных цен на основные социально значимые товары не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 марта в Омской области не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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