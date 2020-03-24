Киев, , 06:04 — REGNUM Правительство Украины хочет реструктурировать внешний долг и для этого приступило к переговорам с международными партнёрами, заявил 23 марта украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV.

«Мы должны их (долги) реструктуризировать, и мы начали переговоры с нашими международными партнерами», — сказал чиновник.

По его словам, переговоры начались на фоне «колоссальной борьбы» за деньги в связи с распространением коронавируса.

«Все страны пытаются сегодня или занять или получить помощь, и мы действуем так, как делают все развитые страны мира — мы конкурируем за дешевый финансовый ресурс для нашего бюджета», — объяснил он.

Ранее в украинском министерстве финансов сообщали, что государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 января 2020 составил $83,43 млрд. При этом в текущем году Киев должен будет выплатить партнёрам более $17,06 млрд.

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