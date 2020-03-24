Москва, , 05:49 — REGNUM Одной из мер поддержки фармацевтической отрасли России в условиях борьбы с коронавирусом может стать ускоренный вывод новых лекарств на рынок, сообщили 23 марта в пресс-службе Минздрава РФ.

Накануне в ведомстве прошло совещание с руководителями ведущих научных учреждений и фармацевтических компаний. Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал учёных и представителей отрасли ускорить разработку, испытания и производство перспективных лекарств для борьбы с коронавирусом и последствиями заражения.

«Также министр отметил, что национальное законодательство в части доступа на рынок новых лекарственных препаратов может быть пересмотрено», — говорится в сообщении.

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