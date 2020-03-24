Тюмень, , 05:46 — REGNUM Энергетики регионов «тюменской матрешки» перевели 70% офисных сотрудников на удаленную работу в целях профилактики гриппа и коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Россети-Тюмень».

На «удалёнку» «Россети-Тюмень» перевела 1,6 тыс. сотрудников с сохранением действующих условий оплаты труда. Исключение составил персонал, который в обязательном порядке должен находиться на производственных объектах.

Удаленная работа сотрудников «Россети-Тюмень» организована без потери контроля над безопасностью данных и ИТ-инфраструктуры.

АО «Россети Тюмень» — одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Территория обслуживания включает в себя Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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