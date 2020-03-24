Москва, , 05:36 — REGNUM Спекуляцией на эпидемиологической обстановке назвал сообщения возможном росте цен на бензин в России член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких («Единая Россия») в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это спекуляция на сложившейся эпидобстановке. Пока говорить об отложенном спросе не приходится», — сказал депутат.

Гладких также призвал владельцев сетей АЗС и других участников топливного рынка не сеять панику, поскольку «люди начнут запасаться бочками, канистрами».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину в связи с опасениями относительно цен на бензин обратился «Независимый топливный союз». В обращении представители союза призвали «не допустить спекулятивного роста цен» и поддержать предприятия рынка нефтепродуктов.

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