Новосибирск, , 05:04 — REGNUM В Новосибирской области заработала «горячая линия» регионального управления ФАС России, по которой можно сообщить о повышении цен на продукты питания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в ведомстве, сделано это для оперативного реагирования на изменения конъюнктуры продовольственных рынков и недопущения необоснованного роста цен на социально значимые продукты и товары,.

Отмечается, что на «горячую линию» можно сообщать о продавце, месте реализации продукции, на которую подняли цены.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новосибирские власти заверили, что в магазинах и на рынках достаточно запасов продовольствия.

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