Москва, , 04:39 — REGNUM «Роскино» планирует попросить финансовую поддержку у российских ведомств для поддержки отечественной кинопродукции на международных выставках и рынках, сообщила 24 марта глава госкомпании Евгения Маркова.

«Для России и российских экспортеров крайне важно быть представленными на этом рынке в этом году — независимо от того, в каком формате он будет проходить, — объяснила она. — Мы от лица отрасли будем просить финансовой поддержки у соответствующих ведомств».

Маркова добавила, что ситуация в мировом кинопроизводстве из-за пандемии коронавируса стала драматической, поскольку студии перенесли свои релизы и оказались в сложном положении.

Ранее, напомним, Российский экспортный центр отменил своё участие почти в трёх десятках международных мероприятий 2020 года, в частности исключил из перечня ежегодный Каннский кинорынок Marche du Film. В настоящее время рассматривается вариант проведения его в онлайн-формате.

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