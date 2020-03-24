Москва, , 04:26 — REGNUM Около тридцати международных мероприятий 2020 года, в подготовке которых принимает участие Российский экспортный центр (РЭЦ), отменены в связи с пандемией коронавирусной инфекции и введением карантинных мер. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

«Мы действуем на упреждение и корректируем наш календарь выставок и бизнес-миссий», — объяснила управляющий директор по организации конгрессно-выставочных мероприятий и бизнес-миссий РЭЦ Татьяна Ан.

Отмечается, что изначально перечень международных мероприятий на 2020 год включал свыше 100 выставок, форумов и бизнес-миссий. В настоящее время он сокращён до 73. Календарь на 2021 год оставили без изменений.

Ранее ИА REGNUM сообщало об отмене почти 400 мероприятий с участием российских компаний.

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