Магадан, Магаданская область, , 04:27 — REGNUM Губернатор Магаданской области Сергей Носов проверил, как идёт строительство социальных объектов в Магадане, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Сергей Носов побывал на стройплощадках школы в Снежном, ФОК «Президентский», бассейна на Октябрьской, онкодиспансера и кванториума.

В посёлке Снежный в рамках нацпроекта «Образование» возводят школу-детский сад на 50 учеников и 30 дошколят. В 2019 году на строительство комплекса было выделено 53,5 млн рублей, в 2020-м — 89,2 млн рублей. Самый крайний срок сдачи объекта — сентябрь 2021 года.

Что касается строительства спорткомплекса «Президентский», то Носов сказал, что в 2020 году подрядчику необходимо выполнить работ на 1,5 млрд рублей, средства выделены из федерального бюджета в рамках исполнения указа президента РФ Владимира Путина.

В спорткомплексе планируется сделать универсальный зал для проведения различных видов игр, ледовую арену для хоккеистов и фигуристов, бассейн на восемь дорожек, длиной 25 метров, тренажерный зал, зал для бокса и единоборств, занятий настольным теннисом.

Комплекс будет иметь фитнес-зону, сауну, медцентр. Запуск «Президентского» намечен на 2021 год.

Посмотрел ход работ губернатор и в будущем бассейне, который строят на средства единой субсидии при поддержке Минвостокразвития. По проекту бассейн будет иметь три этажа и вторую малую чашу. Бассейн строители обещают сдать на месяц раньше срока — в октябре 2020 года.

Побывал Сергей Носов и в областном онкодиспансере, в котором идёт капитальная реконструкция. Срок окончания работ — конец ноября 2022 года.

Проинспектировал губернатор строительство детского технопарка «Кванториум». В апреле строители должны приступить к демонтажу и замене фасада. Принять детей кванториум должен с 1 сентября вместе с благоустройством территории и новым фасадом.

Оценил Носов и реконструкцию Ольской районной больницы. Из резервного фонда президента РФ в 2018 году на проведение работ выделено 54 млн рублей. Ремонт лечебного корпуса начался в августе 2019 года. Корпус рассчитан на 40 коек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Мурманской области анализируют, отразятся ли карантинные мероприятия на сроках строительства крупных объектов.