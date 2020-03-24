Москва, , 03:39 — REGNUM Ряд послаблений для бизнеса в связи с распространением коронавируса подготовили в правительстве России, сообщили 24 марта источники, знакомые с ситуацией.

Так, в Минэкономразвития РФ предложили предоставлять предприятиям возможность продолжать работу даже после истечения срока действия лицензии. Речь идёт о таких отраслях экономики, как недропользование, оказание услуг связи и теле/радиовещания, производство и оборот этилового спирта/алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также некоторым надзорным ведомствам могут поручить прекратить контрольные закупки, плановые и внеплановые проверки, а также выездные налоговые и таможенные проверки. Знакомые с обсуждением этих мер отметили, что перечисленные предложения пока окончательно не приняты.

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