Чжэнчжоу, Китай, , 03:21 — REGNUM Центральная китайская провинция Хэнань построит 16 тыс. базовых станций 5G, обеспечив покрытие новой сетью всех уездов региона до конца 2020 года, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Власти региона вложат в общей сложности 5,55 млрд юаней (около $782 млн) в создание сети 5G. В частности, планируется построить 16 960 базовых станций 5G в течение 2020 года, сообщил представитель Хэнаньской администрации коммуникаций Сунь Ли.

Провинция продолжит также процесс интеграции 5G в сферах промышленности, образования, здравоохранения и автомобилестроения, а также даст импульс для экономической трансформации региона, отмечает Сунь.

Отмечается также, что Китай вошел в критически важный период для создания сети 5G. Ожидается, что 550 тыс. базовых станций будет введено в работу к концу 2020 года.