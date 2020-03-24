Лхаса, Китай, , 02:53 — REGNUM Власти Тибетского автономного района на юго-западе Китая выделили 5,43 млн юаней (около $765 тыс.) более чем 90 компаний с целью поддержки инновационного сектора промышленности, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Субсидии стали лишь частью региональной программы развития инноваций и инновационного предпринимательства, которая была запущена в марте 2019 года. Деньги пойдут на стартапы, поддержку малого и среднего предпринимательства, а также бизнес-инкубаторов.

Предприятия, ориентированные на технологии, могут получить до 100 тыс. юаней ежегодно каждое, в то время как стартапам может достаться до 50 тыс. юаней в год. В сентябре 2019 года Тибет выпустил план развития инновационного предпринимательства, ориентированный на людей в возрасте от 14 до 35 лет.