Пекин, , 00:04 — REGNUM В Китае по итогам 2019 года зафиксирован почти 9%-ный рост финансовых активов, общий объём которых достиг 318,7 трлн юаней (около 45 трлн долларов), сообщает 23 марта Синьхуа со ссылкой на данные, опубликованные Народным банком Китая (НБК).

При этом, как сообщает регулятор, в банковском секторе совокупные активы составили 290 трлн юаней, увеличившись более, чем на 8%. На рынке ценных бумаг рост превысил 16,5%, достигнув 8,12 трлн юаней, а в страховом секторе — 20,5 трлн, показав рост более, чем на 12%.

Пропорционально росту активов в указанных секторах возрос и общий объем задолженности.