Москва, , 23:27 — REGNUM Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) ввела временные ограничения на экспорт всех видов круп с 20 марта сроком на 10 дней. Об этом сказано в письме заместителя руководителя Россельхознадзора Юлии Швабаускене территориальным органам ведомства.

Крупа

В письме сказано, что запрет на экспорт всех видов круп вводится на 10 дней, начиная с 20 марта. Далее должны последовать особые указания рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, России удалось избежать тотальной паники из-за распространения коронавирусной инфекции. Но при этом определенный ажиотаж населения крупных городов по скупке продовольственных товаров наблюдался.

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