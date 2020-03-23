Ханчжоу, Китай, , 23:06 — REGNUM Партия тестов на COVID-19, медицинских масок и защитных костюмов передана в Африканский центр контроля и предотвращения заболеваний корпорацией Alibaba, сообщает 23 марта Fin24.

Уточняется, что хозяин китайской корпорации Джек Ма пожертвовал африканским странам полтора миллиона лабораторных наборов для тестирования на COVID-19, сотню тысяч медицинских масок и тысячу защитных костюмов.

Постоянный представитель ЮАР при Африканском союзе Эдвард Макайя от лица своей страны и всего союза выразил благодарность Ма «за щедрый дар».

Напомним, в Африке число инфицированных коронавирусом подошло к 1,2 тыс. человек. Больше всего заразившихся в Египте. Пока известно о 39 смертях от COVID-19.

Читайте также: 33 новых случая заражения и две смерти от коронавируса выявили в Египте

Читайте ранее в этом сюжете: Число зараженных коронавирусом в Африке превысило 1100 человек