Нью-Йорк, США, , 22:42 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) готов затратить $1 трлн на борьбу с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Об этом говорится в распространённом 23 марта комментарии главы МВФ Кристалины Георгиевой по итогам консультаций с министрами финансов стран G20.

Отмечается, что по итогам 2020 года МВФ прогнозирует глобальную экономическую рецессию, сопоставимую или более серьёзную, чем наблюдалась в период мирового финансового кризиса 2008 года. Вместе с тем, по словам Георгиевой, фонд ожидает восстановления мировой экономики уже в 2021 году.

Напомним, в январе Международный валютный фонд уже понизил свой прогнозы по росту мирового ВВП в 2020 году с прежних 3,4% до 3,3%, в 2021 году — с 3,6% до 3,4%.