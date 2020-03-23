Псков, , 22:17 — REGNUM Жителям Псковской области на время карантина по коронавирусу не будут начислять пени и штрафы за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщает «Псковское агентство информации» со ссылкой на главу регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергея Грахова.

Чиновник призвал жителей региона при оплате счетов пользоваться онлайн-банками, мобильными приложениями и прочими способами бесконтактной оплаты.

«Но мы понимаем, что значительная часть населения нашей области таким видом сервиса воспользоваться не может. Поэтому мы специально оговорили с ресурсосберегающими организациями, что никаких пени и штрафов, никаких отключений не будет, пока область находится в режиме повышенной готовности», — заявил Грахов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Псковской области режим карантина, объявленный в регионе из-за угрозы коронавируса, введён до 12 апреля.

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