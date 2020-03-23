Нижний Новгород, , 21:11 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональным предприятиям увеличить производство медицинских изделий: медицинских масок, дезинфекторов, рециркуляторов и кварцевых излучателей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

«Мы должны быть максимально готовы к любым сценариям, чтобы сделать все возможное для борьбы с инфекцией и охраны здоровья нижегородцев», — подчеркнул Никитин и добавил, что также необходимо создать запас всех указанных видов продукции медицинского назначения на случай резкого роста спроса.

По словам вице-губернатора Евгения Люлина, предложения о производстве медизделий представили уже десять нижегородских предприятий. Ряд компаний могут нарастить производство медицинских масок, ряд — открыть соответствующие мощности.

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента в регионе выявлено семь случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Одна из заболевших ранее была выписана из больницы после выздоровления. Вузы и учреждения среднего профессионального образования области переведены на режим обучения в дистанционном формате. Школьники до 12 апреля будет пребывать на весенних каникулах, после чего ряд школ также перейдет на дистанционное обучение.