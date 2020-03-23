Киев, , 21:00 — REGNUM В офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что при оптимальном варианте развития событий из-за пандемии коронавирусной инфекции внутренний валовой продукт страны упадет минимум на 5%. Об этом сегодня, 23 марта, заявил заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив.

«Мы все ожидаем, что экономика будет падать. При оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом мы приблизительно видим падение экономики в районе 5%», — сказала она в ходе видеоконференции на тему противодействия распространению коронавируса.

Также Ковалив отметила, что дефицит государственного бюджета Украины в 2020 году может вырасти до 7% ВВП, при том, что изначально закладывалось не более 2% дефицита.

На борьбу с коронавирусом власти Украины заложили примерно $3,5 — 4 млрд. Эти средства Киев рассчитывает получить от Международного валютного фонда.