Ашхабад, , 20:55 — REGNUM Российская компания «Возрождение» стала победителем тендера на строительство водо‑ и селеотводных сооружений в южной части столицы Туркмении. Об этом вице-премьер-министр Шамухаммет Дурдылыев доложил президенту Гурбангулы Бердымухамедову на правительственном совещании, пишут туркменские СМИ.

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Глава государства разрешил мэрии Ашхабада заключить с российской фирмой контракт на проектирование и строительство защитных сооружений, добавив, что подрядчик должен будет также благоустроить прилегающую территорию селеотводного комплекса.

При этом Бердымухамедов поручил начать строительные работы уже в марте 2020 года и сдать комплекс защитных сооружений в эксплуатацию не позднее сентября 2022 года.

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