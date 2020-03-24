Стокгольм, , 09:45 — REGNUM После того как в марте, согласно статистике, полученной Агентством по трудоустройству Швеции, более 18 000 человек пришлось потерять свою работу на фоне усиливающейся пандемии коронавируса COVID-19.

Министр финансов страны Магдалена Андерссон была вынуждена выступить с заявлением, чтобы попытаться прояснить ситуацию на рынке труда. Однако слова министра мало кому показались успокаивающими. Об этом 23 марта сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«Мы не можем сохранить все рабочие места и все компании. Но мы можем максимально смягчить финансовые последствия коронавирусной инфекции до тех пор, пока она продолжается», — заявила Андерссон.

В результате распространения коронируса COVID-19 некоторые страны ввели довольно существенные ограничения, затрагивающие национальные экономики. Так, правительство Италии было вынуждено остановить производство всех товаров, которые не являются необходимыми, что, по мнению министра финансов Магдалены Андерссон, определенно будет иметь серьезные финансовые последствия даже для Швеции.

«В финансовом отношении Швеция испытывает напряженное время… Общая неопределённость влияет на готовность отдельных людей и компаний тратить свои средства. В то же время у нас сокращается предложение рабочей силы на рынке труда из-за закрытий компаний и нахождения людей дома», — добавила министр