Москва, , 20:41 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Fitch изменило свой прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента российской авиакомпании компании «Аэрофлот» со «стабильного» на «негативный». Об этом говорится в распространённом 23 марта пресс-релизе агентства.

При этом сам долгосрочный рейтинг компании сохранён на уровне «BB», краткосрочный рейтинг — на уровне «B».

В комментарии Fitch отмечается, что негативный прогноз отражает предположения аналитиков агентства относительно влияния пандемии коронавируса на деятельность «Аэрофлота».

"Мы ожидаем существенного ухудшения показателей кредитоспособности «Аэрофлота» в 2020 году наряду с аналогичным или более ярко выраженным ухудшением показателей других авиакомпаний», — говорится в сообщении.

В агентстве также не исключают, что ограничения перелётов из-за коронавируса в длительной перспективе в сочетании с неспособностью авиаперевозчиков эффективно осуществлять меры по смягчению негативных последствий могут привести к ухудшению их рейтинга.