Тамбов, , 20:18 — REGNUM В Тамбовской области в 2020 году запланирован капитальный ремонт 298 многоэтажек, расположенных на территории 35 муниципальных образований. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики.

В Тамбовской области Tambov.gov.ru

О реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на еженедельном оперативном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина рассказала временно исполняющая обязанности начальника управления ТЭК и ЖКХ области Елена Выгузова. По ее словам, в этом году на капремонт многоэтажек в регионе будет направлено 700,5 млн рублей. При этом жилищные условия улучшат 27 742 человека.

Основным видом работ остается ремонт крыш. В 2020 году планируется отремонтировать 158 крыш домов на сумму 215 млн рублей. Второе востребованное направление — ремонт инженерных систем. Работы пройдут на 91 многоэтажке. Их стоимость составит 93 млн рублей. Кроме того, сохраняется актуальность и замена лифтового оборудования. В 2020 году в 24 домах региона заменят 102 лифта на сумму 203,7 млн рублей.

По словам Елены Выгузовой, в настоящее время в муниципалитетах идёт подготовка к проведению отбора подрядных организаций. Отбор подрядчиков состоялся по десяти многоквартирным домам, заключены соответствующие договоры. Речь идет о пяти многоэтажках, расположенных в Моршанском районе, ещё столько же — в Тамбове. А в одном доме Котовска по программе капремонта-2020 уже заменили лифтовое оборудование.

Планируется завершить работы по ремонту мягких кровель, фасадов, инженерных сетей теплоснабжения до 15 октября, а до 15 декабря — выполнить все запланированные работы по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Александр Никитин обратил внимание всех ответственных за реализацию программы лиц на соблюдение сроков выполнения работ, контроль за точным исполнением проектно-сметной документации.

«За последние несколько лет программа капремонта преобразила тысячи тамбовских многоэтажек. Несмотря на сложности работы, необходимо сохранять намеченные показатели реализации программы», — подчеркнул глава региона, отметив, что «главное — соблюдать высокое качество выполнения работ».

Одна из основных задач в 2020 году — работа по повышению финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта. Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в 2020 году в Тамбовской области установлен в размере 7,93 рубля на 1 кв. метр общей площади помещения в месяц. Как отметила Выгузова, в среднем по ЦФО размер минимального взноса превышает установленный в регионе на 10%. При этом собираемость взносов в области остается высокой — 94%.

Губернатор поручил сотрудникам Фонда ремонта общего имущества в многоквартирных домах Тамбовской области активнее вести претензионную работу с неплательщиками, повышать процент собираемости взносов на проведение капремонта многоэтажек.