Вашингтон, , 20:14 — REGNUM Рецессия мировой экономики будет наблюдаться в этом году, сообщила 23 марта глава МВФ Кристалина Георгиева.

Она уточнила, что на этот год «прогноз глобального роста» негативный. Уровень рецессии ожидается не меньший, чем во время мирового финансового кризиса, а возможно, и больший.

Георгиева уточнила, что уже в будущем году стоит ожидать восстановления.

Напомним, падение экономики наблюдается на фоне пандемии COVID-19.

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