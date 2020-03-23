Ашхабад, , 19:52 — REGNUM За неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 60 контрактов на общую сумму $38 млн 576 тысяч (3,05 млрд рублей), передает «Turkmenistan.ru».

Участие в торгах приняли местные коммерсанты и бизнесмены из России, Казахстана, Узбекистана, Афганистана, Великобритании и Объединенных Арабских Эмиратов.

Они приобрели бензин, дизтопливо, нефтяной битум, полипропилен, листовое стекло, хлопчатобумажную ткань и хлопчатобумажную пряжу.

Для нужд внутреннего рынка туркменские предприниматели приобрели полиэтилен и ковровые изделия.