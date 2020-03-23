Ашхабад, , 19:51 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов разрешил госагентству «Туркменские авиалинии» заключить с Казанским вертолетным заводом контракт на закупку вертолетов скорой медицинской помощи моделей «Ми-17 — 1В» и «Ансат». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В рамках будущего договора российский авиапроизводитель также поставит туркменской стороне запчасти и расходные материалы к этим винтокрылым машинам, а также другое необходимое оборудование.

Помимо этого, президент поручил государственному агентству договориться с представителями российской стороны об обучении туркменских специалистов, которые будут использовать и обслуживать эти вертолеты.