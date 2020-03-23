Бишкек, , 19:50 — REGNUM Защитные костюмы, респираторы, очки и перчатки в первую очередь направляют на юг Киргизии — в районы, где уже выявлены зараженные коронавирусом. Так в минздраве прокомментировали жалобы медиков на то, что их не обеспечивают индивидуальными средствами защиты от инфекции, передает «Kaktus.media».

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В ведомстве сообщили, что сейчас у медицинских организаций имеется в наличии 3,9 тысячи защитных костюмов, 50 тысяч респираторов второго класса защиты и свыше 400 тысяч одноразовых медицинских масок.

Также в министерстве здравоохранения отмечают, что правительство Киргизии выделило 30 млн сомов (30 млн рублей), которые потратили на закупку 2,2 тысячи защитных костюмов, 1 тысячи халатов, 1 тысячи респираторов, 120 тысяч пар медицинских перчаток и 20 тысяч медицинских масок.