Тегеран, , 09:38 — REGNUM 22 марта посол Ирана в Ираке Ирадж Масджеди заявил,что главной миссией иранского посольства в Ираке является развитие экономических связей между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Пограничные провинции Исламской Республики играют важную роль в расширении экономических связей с Ираком,поэтому посольство Ирана всегда будет стремиться развивать экономические отношения и сотрудничество«, — заявил Ирадж Масджеди на встрече с губернатором провинции Керманшах Хушангом Базвандом.

В ходе встречи Масджеди отметил, что обе страны полны решимости дальше расширять экономические,культурные и политические связи, а границы двух сторон обозначены как «границы дружбы«.

Губернатор Керманшаха также высоко оценил усилия посольства в Ираке,которые привели к открытию пограничных зон Сомар и Хосрави, что подготовило почву для расширения торгового обмена между двумя сторонами.

На встрече также обсуждались пути расширения торгово-экономических связей Керманшаха с Ираком, особенно с соседней провинцией Диял.