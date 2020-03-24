Стокгольм, , 08:36 — REGNUM 23 марта сразу же после открытия по местному времени индекс Стокгольмской фондовой биржи стремительно опустился вниз, потеряв около 5%. Падение фондовых показателей продолжилось на фоне усиливающегося распространения пандемии коронавируса COVID-19 в мире. Инвесторы по-прежнему считают, что последствия коронавирусной инфекции еще не исчерпаны, так как все больше финансистов начинают задумываться о мировой стагнации, вызванной резким спадом промышленного производства вследствие остановки многих предприятий в Европе и Азии. Об этом 23 марта сообщила шведская газета Fria Tider.

23 марта общий комплексный индекс шведской биржи OMXS упал на 4,6%. Все крупные компании теряли в стоимости на фоне возрастающих пессимистических настроений инвесторов, которые пытаются увести свои средства в более безопасные активы. Так, Swedbank рухнул на 5,5%. Акции Компании Securitas, предоставляющей услуги безопасности, упали на 3,5%. Торговая сеть бытовой техники Electrolux уже заявила, что в этом году сократит выплаты акционерам по дивидендам, акции самой компании упали на 4,9%.

В свою очередь, экономист по сбережениям Фрида Братт объяснила, что неопределенность на фондовой бирже может уменьшиться, когда будут получены данные о том, как мировая экономика будет затронута усиливающейся глобальной эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.

На 18:00 часов по московскому времени шведский индекс OMXS немного отыграл утреннее падение. Сейчас котировки показывают 1295 пунктов. Таким образом, падение составило 4,4%.